İzmir Foça'da Boran-8'de keskin nişancılar helikopterden hedefleri vurdu - Son Dakika
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İzmir Foça'da Boran-8'de keskin nişancılar helikopterden hedefleri vurdu

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İzmir Foça\'da Boran-8\'de keskin nişancılar helikopterden hedefleri vurdu
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İzmir Foça'da Jandarma Genel Komutanlığınca 12-18 Ekim'de düzenlenen Boran-8 Keskin Nişancı Yarışması'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı. 19 ülkeden 36 takımın katıldığı etkinlikte keskin nişancılar hedefleri tam isabetle vurdu, helikopter atışları ilgiyle izlendi.

İzmir'in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Seçkin Gözlemci Günü başladı. Zorlu parkurlarda gerçekleştirilen senaryo atışlarında keskin nişancılar hedefleri tam isabetle vururken, helikopterden yapılan keskin nişancı atışları ve Jandarma Havacılık Komutanlığının gösterileri nefes kesti.

İzmir'in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Seçkin Gözlemci günü başladı. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda düzenlenen yarışmaya, 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takımın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden 12 takım katılıyor. 5 hakemin görev yaptığı, 25 yerli ve 26 yabancı gözlemcinin takip ettiği organizasyonda toplam 742 personel görev alıyor.

Hedefler tam isabet vuruldu

Yarışma kapsamındaki Seçkin Gözlemci Günü etkinlikleri senaryo atış gösterileriyle başladı. Oluşturulan zorlu parkurda mücadele eden keskin nişancılar, belirlen hedefleri tam isabetle imha etti. Atışların ardından Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 'Çelik Kanatlar' helikopterleriyle gösteri sundu. Programda ayrıca Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) keskin nişancıları, havalanan helikopter üzerinden hedefleri başarıyla vurdu. Gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı.

Programı, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ve beraberindeki askeri erkan takip etti.

Kaynak: İHA
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