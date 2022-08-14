İzmir haberleri: Bayraklı'da 'Çocuk Şarkıları Şenliği' Sürüyor

Bayraklı Belediyesi'nin mahallelerde düzenlediği Çocuk Şarkıları Şenliği tüm hızıyla devam ediyor. Yüzlerce çocuğu bir araya getiren etkinliklerde çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söyleyip dans ediyor. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı'da çocuklarımızı sanatla iç içe yetiştirmek istiyoruz. Çocuk Şarkıları Şenliği'ni bu nedenle önemsiyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Çocuk Korosu'nu kurmak için hazırlıklarına başlayan Bayraklı Belediyesi, ilk adımı Çocuk Şarkıları Şenliği ile attı. 6 farklı mahallede planlanan şenlik kapsamında Org. Nafiz Gürman mahallesinin ardından ikinci konser, Yamanlar mahallesinde düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söyledi, dans etti. Müziğe ve enstrümanlara ilgi duyan çocuklar belirlenerek Çocuk Korosu için ön kayıt başvuruları alındı. Çocuklara limonata ve pamuk şeker de ikram edildi.

"TÜM ÇOCUKLARI BEKLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, " İzmir'in kalbi Bayraklı'da, kalbin içini çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte dolduracağız. Çocuklarımızı kültürle, sanatla iç içe yetiştirmek istiyoruz. Bu amaçla Çocuk Korosu kurmak için çalışmalarımıza başladık. Projemizin ilk adımı Çocuk Şarkıları Şenliği. Tüm çocuklarımızı hep birlikte eğlenmeye ve şarkı söylemeye bekliyoruz" dedi.

Şenlik programı şöyle:

15 Ağustos: Cengizhan Mahallesi Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Parkı

19 Ağustos: Onur Mahallesi Amfi Tiyatro

22 Ağustos: Çay Mahallesi muhtarlık önü

27 Ağustos: Muhittin Erener Mahallesi 100. Yıl İlkokulu

Tüm etkinlikler saat 19: 00'da başlayacak. Etkinlik veya koro ile ilgili detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.