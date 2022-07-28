Torbalı Belediyesi'nin Yüzme Kursları Başladı - Son Dakika
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Torbalı Belediyesi'nin Yüzme Kursları Başladı

28.07.2022 13:33
Torbalı Belediyesi'nin Yüzme Kursları Başladı

İzmir'in Torbalı Belediyesi ilçede yaşayan çocuklara ücretsiz yüzme kursları vermeye başladı.

İzmir'in Torbalı Belediyesi ilçede yaşayan çocuklara ücretsiz yüzme kursları vermeye başladı.

Torbalı Belediyesi'ne ait Aquapolis Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri, geçen haftalarda açılarak hizmete girdi. Tesisin kapılarının ilçe sakinlerinin açılmasının ardından çocukların ve gençlerin, zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sunmak amacıyla her yıl açılan yüzme kursları da başladı. Kurslar, Torbalı Belediyesi bünyesinde kurulan Metropolis Spor Kulübü'nün kadrosuyla Aquapolis Yüzme Havuzu'nda veriliyor. 2010- 2015 yılları arasında doğan çocukların eğitim gördüğü yüzme kursları ücretsiz.

Birinci grup kayıtların dolduğu yüzme kursunun ikinci grup kayıtları da devam ediyor.

Yüzme kursları hafta içi saat 09.00-12.00 saatleri arasında yapılıyor.

KURSLAR ÜCRETSİZ

Şuan 750 öğrencinin aktif olarak yüzme kurslarından faydalandığı, eğitimlerin Eylül ayına kadar devam edeceği açıklandı. Yüzme kursuna olan ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "4 antrenör eşliğinde, çeşitli gruplar halinde yüzme kurslarımız devam ediyor. Birinci dönem kayıtlarımız tamamlandı. Ağustos ayında ise ikinci dönem eğitimlerimiz başlayacak. Dileyenler ücretsiz şekilde BKM yanında bulunan Torbalı Belediyesi hizmet binasına kayıt yaptırabilir. İlçe sakinlerimizin tamamının bu imkanlardan yararlanabilmesi için kurslarımız ücretsiz. Tüm çocuklarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Torbalı Belediyesi'nin Yüzme Kursları Başladı - Son Dakika

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