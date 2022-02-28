İzmir'in üç ilçesindeki 26 mahallede 24 saatlik su kesintisi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'in üç ilçesindeki 26 mahallede 24 saatlik su kesintisi

28.02.2022 19:23
İzmir'in üç ilçesindeki 26 mahallede 24 saatlik su kesintisi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim işlemi sebebiyle üç ilçedeki 26 mahalleye 24 saat boyunca su verilemeyeceği bildirildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim işlemi sebebiyle üç ilçedeki 26 mahalleye 24 saat boyunca su verilemeyeceği bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yapılacak vana değişime sebebiyle üç ilçede 26 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu. İZSU'dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Bayrakla ilçesinden Cengizhan, Çiçek, Alpaslan, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baskı, Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala mahalleleri; Çiğli ilçesinden Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka-2, Evka-6, Güzeltepe, Şirintepe, Maltepe Köyiçi, Yakakent mahalleleri; Karşıyaka ilçesinden Örenkköy, Cumhuriyet, İnönü, Mustafa Kemal mahallelerinde 01.03.2022 tarihi saat 10.00'da başlayacak su kesintisi, 02.03.2022 saat 10.00'a kadar sürecek." - İZMİR

YORUMLAR
500
Karşıyaka diken üstünde Karşıyaka diken üstünde İzmir polisinden sentetik ecza hap üretim deposuna baskın İzmir polisinden sentetik ecza hap üretim deposuna baskın

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Karşıyaka, İzmir, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'in üç ilçesindeki 26 mahallede 24 saatlik su kesintisi - Son Dakika


Son Dakika
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
18:46 Ünlü futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
18:30 Tercüman, Ukrayna liderinin sözlerini çevirirken sesi titredi
18:06 Ukraynalı doktorlara sorulan "Arkadaşlarınız sizin için öldü, ne hissediyorsunuz?" sorusu tepki topladı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
17:52 Fenerbahçe'de İsak Vural sevinci yaşanıyor! 16 yaşındaki genç ile anlaşma sağlandı
17:26 Anne, çocukları karıştırdı! Miniğin sevimli hali kameraya yansıdı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 19:29:34. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'in üç ilçesindeki 26 mahallede 24 saatlik su kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement