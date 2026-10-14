İzmir Karşıyaka'da çöp krizi sürüyor, belediye 17 yeni kamyona rağmen toplayamıyor - Son Dakika
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İzmir Karşıyaka'da çöp krizi sürüyor, belediye 17 yeni kamyona rağmen toplayamıyor

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İzmir Karşıyaka\'da çöp krizi sürüyor, belediye 17 yeni kamyona rağmen toplayamıyor
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İzmir Karşıyaka'da yaklaşık bir haftadır evsel atıklar toplanmayınca sokaklarda çöp yığınları oluştu; taşan konteynerler, kötü koku ve sinekler vatandaş tepkisini artırdı. Belediyenin filoya kattığı 17 yeni çöp kamyonuna rağmen aksama sürerken mahalle sakinleri çözüm bekliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde günlerdir toplanmayan evsel atıklar nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluşurken, taşan konteynerler ve yayılan kötü koku vatandaşların tepkisine yol açtı.

İlçede yaklaşık bir haftadır çöp toplama hizmetinin aksamasıyla birlikte mahallelerde çöp dağları meydana geldi. Belediyenin filoya 17 yeni çöp kamyonu katmasına rağmen yaşanan aksaklık, geçtiğimiz yıl gerçekleşen benzer krizleri akıllara getirdi. Yaşanan kirliliğe tepki gösteren ilçe sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini talep ederken, görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü koku ve sinekler de vatandaşı çileden çıkarttı. Nergis Mahallesi'nde oturan yaşlı bir vatandaş ise kaldırımdaki bazı çöpleri temizleyerek kenara koydu.

İlçe sakinleri tepkili

Nergis Mahallesi'nde kaldırımdaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan 50 yıllık mahalle sakini, belediyenin temizlik hizmetlerindeki yetersizliğinden şikayet ederek, "50 senedir buradayım, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Belediye arabası geliyor, üzeri otomatik kapalı. Şoför duruyor, araç yanaşıyor ama yanındaki görevli inip dışarıdaki poşetleri araca atmıyor. Temizliğe gelmişsin, bunu yapman lazım. Çöpleri toplamaktan ben bıktım. Camları, molozları kenara koymuşlar, kimse alıp düzeltmiyor. Sinek çok oluyor, koku yapıyor, görüntü zaten hiç hoş değil" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Sema Öziçerli ise durumun halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Bu görüntüden gerçekten çok rahatsız oluyoruz. Bizler için hiç iyi değil. Aynı zamanda hastalık ve sinek üretiyor. Yazın zaten bu durumu çok yaşadık. Geri dönüşümcüler bile geri dönüşümleri almıyor. Bir an önce bu problem çözülsün" dedi.

Almanya'dan geldiğini ifade eden Gülsün Şeker de, "Orada da bazen büyük şehirlerde bu durumlar oluyor ama burası bilhassa çok kötü. Bir an önce ihalelerin bitirilmesi ve bu durumun yok edilmesi çok iyi olur. Burada fareler falan da dolaşıyordur" diye konuştu.

Karşıyaka'da geçtiğimiz yılın eylül ayında da belediye şirketlerinde çalışan işçilerin alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapması sonucu benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA
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