İzmir Metro'da Yürüyen Merdiven Çöktü, Vatandaşlar Yaralandı - Son Dakika
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İzmir Metro'da Yürüyen Merdiven Çöktü, Vatandaşlar Yaralandı

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İzmir Metro'nun Üçyol İstasyonu'nda bulunan yürüyen merdiven çöktü, bazı vatandaşlar yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazaya ilişkin hukuki inceleme başlattı.

01.07.2024 15:19  Güncelleme: 15:25
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(İZMİR) – İzmir Metro'nun Üçyol İstasyonu'nda bulunan Betonyol-Halil Rıfat Paşa mevkiine doğru çıkan yürüyen merdiven çöktü. Çökme nedeniyle merdivende bulunan bazı vatandaşlar yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazaya ilişkin hukuki inceleme başlatıldığını duyurarak, "Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar" açıklaması yaptı.

İzmir'in toplu ulaşımda en önemli faktörlerinden olan İzmir Metro'da sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Metro'nun Üçyol İstasyonu'nda bulunan Betonyol-Halil Rıfat Paşa mevkiine doğru çıkan yürüyen merdiven çöktü. Çökme nedeniyle merdivende bulunan vatandaşlar yaralandığı ifade edilirken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Yaşanan kazanın ardından metronun girişleri tedbir amaçlı kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"1 Temmuz 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinde, Üçyol Metro İstasyonumuzda, ara kattan gişe seviyesine çıkıştaki yürüyen merdiven arızalanarak ters yönde hareket etmiş, merdiveni kullanan vatandaşlarımızdan 11'i hafif yaralanmıştır. Olay yerine gelen ambulans personelinin 'doku zedelenmeleri' teşhisi koyduğu vatandaşlarımız; Atatürk, Bozyaka, Buca Seyfi Demirsoy ve Alsancak devlet hastanelerine kaldırılmış, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden bir gün önce 30 Haziran 2024 Pazar günü yapılmış, servis/bakım tutanaklarına göre saat 17.00'de tamamlanmıştır. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar; ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Metro'da Yürüyen Merdiven Çöktü, Vatandaşlar Yaralandı - Son Dakika

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