İzmir'de Kablo Hırsızlığı Girişimi Metro Seferlerini Aksattı

(İZMİR) - İzmir Metrosu'nda Bölge ve Sanayi istasyonları arasında sinyal sistemini besleyen kablolara yönelik hırsızlık girişimi, sabah saatlerinde seferlerde aksamalara yol açtı. Arızanın giderilmesinin ardından metro ulaşımı saat 11.00 itibarıyla normale döndü.

İzmir Metro AŞ, bu sabah saatlerinde Bölge ve Sanayi istasyonları arasında sinyal sistemini besleyen kablolara yönelik hırsızlık girişimi nedeniyle hat üzerinde teknik bir arıza meydana geldiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfalarından yaptığı açıklamada, "İzmir Metrosu'nun Bölge ve Sanayi istasyonları arasında sinyal sistemini besleyen kabloları çalmaya yönelik hırsızlık girişimi nedeniyle bugün (22.06.2026) sabah saatlerinde hatlardaki sinyalizasyon sisteminde sorun yaşandığı tespit edildi. Oluşan arızayı gidermeye yönelik çalışma süresince metro seferleri tek hat üzerinden yapıldı ve trenler güvenlik nedeniyle düşük hızla seyretmek zorunda kaldı. Bölge-Evka 3 istasyonları arasındaki seferlerde bir takım aksamalar meydana geldi. Yolcu mağduriyetini en aza indirmek için gerekli sefer düzenlemeleri yapıldı ve çalışmaların bitmesinin ardından metro seferleri saat 11.00 itibarıyla normale döndü. İzmir Metro AŞ'den yapılan açıklamada nihai çalışmanın işletim sonunda gece yarısından itibaren yapılacağı belirtildi. Olayla ilgili adli süreç başlatılarak, tekrarının yaşanmaması için gerekli önlemler alındı" ifadelerine yer verildi.