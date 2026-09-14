İzmir\'de “Ailem Güvende” operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında ise savcılık itirazda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 16'sı, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında adli kontrol kararı verilen 2 şüpheliyle ilgili kararlara ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

Soruşturmanın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.