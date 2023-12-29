İzmit Belediye Başkanı Emekçilerle Buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , sabahın erken saatlerinde işe gitmek için Kandıra Sapağı'nda servis bekleyen emekçilerle buluşarak, ikramlarda bulundu.

Başkan Hürriyet, geleneksel hale gelen işçi ziyaretlerine bu sabah Kandıra Sapağı mevkiinde devam etti. Hürriyet ve İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, vatandaşlara poğaça ve meyve suyu ikramında bulunurken, mobil ikram aracından da sıcak çorba dağıtımı yapıldı.

HÜRRİYET'E TEŞEKKÜR

Sabahın ilk saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilerle buluşan Başkan Hürriyet, işçilere "kolay gelsin" dileklerini iletti. Başkan Hürriyet'e, Meclis Üyesi Devrim Bal, Koordinatör Hakan Yalçın ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam eşlik etti.

Vatandaşlar, geleneği devam ettirerek yanlarında olan Hürriyet'e teşekkür etti.