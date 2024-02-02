İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi'nin sakinleriyle buluştu.

Başkan Hürriyet, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve talepleri yerinde dinlemeyi sürdürüyor. Hürriyet bu kapsamda bugün Kabaoğlu Mahallesi'ndeki İsmail Andız Camii'nde cuma namazı çıkışı cami cemaati ile bir araya geldi. Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş ile vatandaşların taleplerini dinleyen Hürriyet, hiçbir ayrım gözetmeden her bölgeye en iyi şekilde hizmet götürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Programda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Hürriyet, şunları kaydetti:

"Cuma namazları çıkışında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hem 'Hayırlı Cumalar' dileklerimizi iletiyoruz hem de varsa taleplerini dinliyoruz. Halkımızın mutlu olması adına elimizden gelen çabayı samimiyetle göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini not alarak gerekli hizmetleri sunmak adına çalışmalarımıza başlayacağız."

İzmit Belediyesi mobil ikram aracı da cuma namazından çıkan vatandaşlara aşevinde üretilen kek ve sıcak çorba ikramında bulundu.