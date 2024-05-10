İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'a Özel Sürpriz Yaptı - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'a Özel Sürpriz Yaptı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor\'a Özel Sürpriz Yaptı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un Sakarya ile oynayacağı maç için futbolseverlere 500 adet bilet hediye edecek. Biletler, taraftarların TC kimlik numaralarıyla kayıt olmaları ve İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurmaları sonucunda hesaplarına otomatik olarak yüklenecek.

10.05.2024 18:08  Güncelleme: 18:09
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un Sakarya ile oynayacağı heyecanlı maç için futbolseverlere özel bir sürpriz yaparak 500 adet bilet hediye edecek.

İzmit Belediyesi, kentin markası Kocaelispor'u, 1 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Sakaryaspor ile gerçekleştireceği karşılaşmada yalnız bırakmıyor. İzmit Belediyesi, vatandaşlarına destek olmak ve şehir takımına olan ilgiyi artırmak amacıyla 500 adet kale arkası bilet hediye ediyor.

Biletlerden yararlanmak isteyen taraftarların İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne gelerek TC kimlik numaralarıyla kayıt olacak ve biletler taraftarların hesaplarına otomatik olarak yüklenecek. Bilet temin etmek isteyenler, daha fazla bilgi ve kayıt için Cuma günü 20.00'a ve Cumartesi saat 15.00'e kadar İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurabilir. Detaylı bilgi için 3180000(2083-2084-2087) numaralı telefonu arayabilecek. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet yaptığı açıklamada, "Bu önemli karşılaşmada Kocaelispor'a olan desteğimizi göstermek ve taraftarlarımızla birlikte, maç gününde güçlü bir şekilde statta olmak istiyoruz. Tüm İzmitlileri maça bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'a Özel Sürpriz Yaptı - Son Dakika

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