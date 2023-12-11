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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Okulları Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Lisesi ve Cahit Elginkan Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Öğrencilere İzmit'in tarihi yerleri ve Milli Mücadele kahramanları hakkında bilgi verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Okulları Ziyaret Etti
11.12.2023 - 19:38,  Güncelleme: 19:41
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Okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluşmaya devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyeti, İzmit Lisesi ve Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Eğitime her zaman destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Hürriyet son olarak İzmit Lisesi ve Cahit Elginkan Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, derslerine konuk olan Başkan Hürriyet'e büyük bir sevgi gösterdi.

İZMİT'İN TARİHİYLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

Hürriyet, ziyaret ettiği okullarda Saat Kulesi, Kasr-ı Hümayun ve Nikomedia gibi İzmit'in tarihi yerleri ile ilgili öğrencilerle sohbet etti. Hürriyet ayrıca Türkiye'nin doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ile Yahya Kaptan ve 'Kara Fatma' lakaplı Fatma Seher Erden gibi Milli Mücadele kahramanları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika
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