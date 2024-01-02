İzmit Belediyesi 2023\'te Sporla Buluşmayı Sağladı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle 7'den 70'e vatandaşları sporla buluştururken, sağlıklı yaşama dikkat çekti.

Sağlıklı yaşam adına sporu önemseyen ve bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçiren İzmit Belediyesi, 2023 yılında da vatandaşları sportif aktivitelerde bir araya getirdi.

Antrenman için saha sıkıntısı yaşayan amatör spor kulüpleri bu yıl da Cephanelik Spor Tesisleri'nden faydalanmaya devam etti. Yıl boyunca Cephanelik Spor Tesisleri'nden 74 bin 844 sporcu faydalandı. Ayrıca İzmit Belediyesi Aquaparkı'ndan toplamda 12 bin 971 işi faydalanırken; İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, yaklaşık 60 bin sporcuyu ağırladı.

KADINLAR SPOR MERKEZLERİNE İLGİ GÖSTERİYOR

HEM SPOR HEM DOĞA

Hava şartlarına bağlı olarak haftada bir gün düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri ve ayda bir kez profesyonel yürüyüşçülerle düzenlenen Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile vatandaşlar hem spor yaptı hem doğanın tadını çıkardı. Yıl boyunca Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine 1475 kişi, Bizim Köy Doğa Yürüyüşlerine ise 470 kişi katıldı.

BİSİKLET TURLARIN YOĞUN İLGİ

Her pazar sabahı Yahya Kaptan Bisiklet Pisti'nden hareket edilen bisiklet turları yıl boyunca düzenli olarak devam etti. Bisiklet turlarına toplamda 864 kişi katılım sağladı. Rutin faaliyetler dışında özel gün ve haftalarda düzenlenen turnuva ve etkinliklerle onlarca sporcuya ulaşıldı.