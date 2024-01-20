 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmit Belediyesi Araç Filosuna 11 Kamyon Daha Ekledi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Belediyesi Araç Filosuna 11 Kamyon Daha Ekledi

İzmit Belediyesi, satın alma süreci tamamlanan 11 kamyonu araç filosuna dahil etti. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kiralama yükünden kurtaracak araçları filoya katmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Araç Filosuna 11 Kamyon Daha Ekledi
20.01.2024 - 15:58,  Güncelleme: 16:01
Abone Ol

İzmit Belediyesi satın alma süreci tamamlanan 11 kamyonu daha araç filosuna kattı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeyi kiralama yükünden kurtaracak araçları filoya katmaya devam ediyor. 11 kamyon geçtiğimiz akşam İzmit Belediyesi'nin garajında yerini aldı. Satın alınan araçlar belirli aralıklarla teslim ediliyor. Filoya son olarak 11 kamyon katıldı. Kamyonların yanı sıra son dönemde satın alınma süreci tamamlanan ve teslim alınan araçlar ise şöyle;39 kombi tipi, 5 çift kabin transit, kısa şasi panelvan, uzun şasi panelvan, minibüs, paletli ekskavatör. Önümüzdeki süreçte de iş makineleri İzmit Belediyesi'ne teslim edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hürriyet, Kocaeli, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Araç Filosuna 11 Kamyon Daha Ekledi - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:50:47. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Araç Filosuna 11 Kamyon Daha Ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement