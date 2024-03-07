İzmit Belediyesi Araç Filosunu Genişletti - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

İzmit Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

İzmit Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 3 yeni çöp kamyonu daha ekledi. İsrafın önüne geçmek amacıyla kendi araçlarını satın alma yoluna giden belediye, araç filosunu büyütmeye devam ediyor.

07.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:04
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İzmit Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 3 yeni çöp kamyonu daha ekledi.

İsrafın önüne geçmek amacıyla önceki dönemden kalan araç kiralama sistemini bitirerek kendi araçlarını satın alma yoluna giden İzmit Belediyesi, araç filosuna 3 tane daha çöp kamyonu kazandırdı.

Yeni araçlar hakkında açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "İzmit Belediyesi uzun zamandan bu yana üzerinde çalıştığı araçların siyah plakaya dönüşme projesini tamamladı. Bugün itibariyle 3 aracımızı daha halkın hizmetine sunuyoruz. Filomuza son olarak katılan araçlar büyük tonajlı çöp arabaları. Bunları ana arterlerde hizmete sunacağız. İzmit halkına hayırlı ve uğurlu olsun. Kentimiz büyüyor. 370 bin nüfusuna dayandık. Buna bağlı olarak ise atık miktarında artış oluyor. Araç filomuzu bu doğrultuda büyütüyoruz. Önümüzdeki dönemde 4 aracımız daha hizmete girmiş olacak. Her geçen gün çöp oranında artış var. Bu da yüzde 25 oranına denk geliyor. İzmit halkından geri dönüşüm konusunda bize destek olmasını rica ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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