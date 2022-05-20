İzmit Belediyesi Çaya Yapılan Zamma Direniyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Çaya Yapılan Zamma Direniyor

20.05.2022 13:34
İzmit Belediyesi Çaya Yapılan Zamma Direniyor

İzmit Belediyesi, çay fiyatlarına gelen zamma rağmen tüm sosyal tesislerinde çayı 2 liradan satmaya devam edecek.

İzmit Belediyesi, çay fiyatlarına gelen zamma rağmen tüm sosyal tesislerinde çayı 2 liradan satmaya devam edecek.

Yüksek zam oranlarına karşın sosyal tesislerinde çay fiyatlarını artırmayan İzmit Belediyesi, çayı 2 liradan satmaya devam edecek.

İzmit Belediyesi'nin, Gülümse Kafe, Yeni Cuma ve Cumhuriyet Parkı çay bahçeleri ile diğer tüm sosyal tesislerinde çay 2 lira olmaya devam edecek. Sosyal belediyecilik gereği halka ucuz hizmet sunmayı amaçlayan İzmit Belediyesi, son ana kadar çaya zam yapılmayacağını duyurdu.

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Kaynak: ANKA

İzmit Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Çaya Yapılan Zamma Direniyor - Son Dakika


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