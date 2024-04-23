İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi Oyuncak Müzesi Kurulması Önergesini Kabul Etti - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi Oyuncak Müzesi Kurulması Önergesini Kabul Etti

İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi Oyuncak Müzesi Kurulması Önergesini Kabul Etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi oturumu gerçekleşti. Mecliste koltukları dolduran çocuklar, şehre oyuncak müzesi kurulması önergesini oy birliğiyle kabul etti.

23.04.2024 16:46  Güncelleme: 16:49
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi oturumu gerçekleşti. Mecliste koltukları dolduran çocuklar, şehre oyuncak müzesi kurulması önergesini oy birliğiyle kabul etti.

İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Oturumu Başkan Hürriyet'in katılımıyla gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Oturumuna Çocuk Meclisi Başkanı Ela Erkan başkanlık ederken oturumun katip üyeliklerini ise Emir Dursun ve Özge Öztürk yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de katıldığı toplantıda Çınar Çocuk Evlerinin sayısının arttırılması adına kreş müdürlüğünün kurulması önergesi, belediye tarafından üniversite öğrencilerine yurt hizmeti verilmesi önergesi ve şehre oyuncak müzesi kurulması önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Özel oturumda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu bayram dünya üzerinde çocuklara armağan edilen tek bayram. Bütün çocuklarımıza kutlu olsun bu bayram. Kocaeli'nin kalbi İzmit'te ve İzmit Belediyesinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği en değerli hediyelerden bir tanesi bugün. Sadece güzel ülkemizde değil aynı zamanda dünya genelinde de çocukların neşesi, umudu ve barışın simgesi olarak kutlanıyor. Sizler, bu toprakların geleceği, yarının büyükleri olarak buradasınız. Bu meclis oturumu da; sizlerin fikirlerini, hayallerini ve seslerini daha yakından dinleme fırsatı veriyor. Unutmayın ki; biz yetişkinler, sizlere sadece güzel bir dünya bırakmakla kalmayacağız. Aynı zamanda bu dünyayı şekillendirmede daha aktif bir rol almanız için gereken her türlü desteği de sağlayacağız. Sizlerin eğitimi, sağlığı, mutluluğu ve huzuru için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Başkan Hürriyet ayrıca başkanlık koltuğunu da 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Cemre Şeşen'e teslim etti. Makam devir teslimi renkli anlara sahne oldu.

Sokakta da kutlamalar devam etti

Belediyedeki kutlamaların ardından sokakta da kutlamalar devam etti. Programlar kapsamında saat 14.00'da Atatürk Heykelinden İzmit Belediyesi önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş yolu boyunca çocuklar ve büyükler şenlik havasında kortej yürüyüşü gerçekleştirirken, vatandaşlar da alkışlar eşliğinde korteje sevgi gösterisinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi Oyuncak Müzesi Kurulması Önergesini Kabul Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi Oyuncak Müzesi Kurulması Önergesini Kabul Etti - Son Dakika
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