İzmit Belediyesi Engelli Rampa Talebini Hızlıca Karşıladı - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Engelli Rampa Talebini Hızlıca Karşıladı

İzmit Belediyesi Engelli Rampa Talebini Hızlıca Karşıladı

Gültepe Fatih Mahallesinde yaşayan Aygül Öksüz ve annesi Asuman Öksüz'ün talebi üzerine evin girişine engelli rampası yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür eden Aygül Öksüz, 'Annemi tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüp getirirken çok zorluk yaşıyorduk. Bir telefonla hemen gerekeni yaptılar' dedi.

15.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:34
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Gültepe Fatih Mahallesinde yaşayan Aygül Öksüz ve annesi Asuman Öksüz'ün talebi üzerine evin girişine engelli rampası yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür eden Aygül Öksüz, "Annemi tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüp getirirken çok zorluk yaşıyorduk. Bir telefonla hemen gerekeni yaptılar" dedi.

Gültepe Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Aygül Öksüz ve annesi Asuman Öksüz, evlerinin girişine engelli rampası yapılması için İzmit Belediyesine talepte bulundu. Gelen talep üzerine İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlıca çalışmalara başladı. Ekipler kısa sürede engelli rampası ve sundurma çalışmalarını tamamladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fatih Mahalle Muhtarı Metin Kılıç ile birlikte Aygül Öksüz ve annesi Asuman Öksüz'ü evlerinde ziyaret etti. Aygül Öksüz, "Annemi tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüp getirirken çok zorluk yaşıyorduk. Fen İşleri Müdürlüğünü aradık ve bir telefonla hemen gerekeni yaptılar. Üst makamlara ulaşmak zorunda kalmadan, ekipler kısa sürede çalışmayı tamamladı. Yapılan çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Engelli Rampa Talebini Hızlıca Karşıladı - Son Dakika
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