Gültepe Fatih Mahallesinde yaşayan Aygül Öksüz ve annesi Asuman Öksüz'ün talebi üzerine evin girişine engelli rampası yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür eden Aygül Öksüz, "Annemi tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüp getirirken çok zorluk yaşıyorduk. Bir telefonla hemen gerekeni yaptılar" dedi.
Gültepe Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Aygül Öksüz ve annesi Asuman Öksüz, evlerinin girişine engelli rampası yapılması için İzmit Belediyesine talepte bulundu. Gelen talep üzerine İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlıca çalışmalara başladı. Ekipler kısa sürede engelli rampası ve sundurma çalışmalarını tamamladı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fatih Mahalle Muhtarı Metin Kılıç ile birlikte Aygül Öksüz ve annesi Asuman Öksüz'ü evlerinde ziyaret etti. Aygül Öksüz, "Annemi tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüp getirirken çok zorluk yaşıyorduk. Fen İşleri Müdürlüğünü aradık ve bir telefonla hemen gerekeni yaptılar. Üst makamlara ulaşmak zorunda kalmadan, ekipler kısa sürede çalışmayı tamamladı. Yapılan çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi Engelli Rampa Talebini Hızlıca Karşıladı - Son Dakika
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısının talimatını veren DHKP-C merkez komite üyesi 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında karar çıkarılan isimlerden biri de Sabancı suikastının tetikçisi Fehriye Erdal.
Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile birlikte Beyoğlu turu yaptı. İmamoğlu, vatandaşlarla buluşarak desteklerini isteyen İmamoğlu, AK Parti'nin Beyoğlu seçim ofisine de ziyaret etti.
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?