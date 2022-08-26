İzmit Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışması - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışması

26.08.2022 11:32
İzmit Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışması

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi’nde zamanla deforme olan yollarda gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarıyla bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu yollar sunmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde zamanla deforme olan yollarda gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarıyla bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu yollar sunmaya devam ediyor.

Vatandaşların güvenli yollarda ulaşım sağlamaları adına gece gündüz çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt mesaisine devam ediyor. Kentin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için yol yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, Yeşilova Mahallesi Yegane Sokak ve Büşra Sokak'ta gerçekleştirdiği asfalt yama çalışmasında 115 ton Asfalt ve 83 ton Pilent Mix Temel (PMT) kullanarak sokakların yollarını yeniledi.

Ekipler, öte yandan Yeşilova Mahallesi Bülbül Sokak, Üzmez Sokak, Serçe Sokak ve Sevde Sokak'ta gerçekleştirdiği asfalt yama çalışmasında 116 ton asfalt ve 28 ton PMT kullandı. Vatandaşların takdirini kazanan ekipler yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına kentin farklı noktalarında devam edecek.

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Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışması - Son Dakika

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