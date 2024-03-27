İzmit Belediyesi Halk İftarı Büyük Katılımla Gerçekleşti

Yerel

İzmit Belediyesinin halk iftarı belediye meydanında çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Alanda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından karşılaşan İzmitliler hep birlikte oruçlarını açtı. Vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diyerek sözlerine başlayan Başkan Hürriyet, "Değerli komşularım, değerli hemşerilerim mübarek Ramazan ayında sizlerle aynı sofranın etrafından buluşmak ne kadar güzel. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin inşallah. Yüreğinizde ne varsa, gönlünüzde ne varsa, duanızda ne varsa onu nasip etsin. Bu mübarek ayda evinize huzur, hanelerine bereket diliyorum. Artık halk iftarlarımız gelenekselleşti. Bu sene çok daha kalabalığız. Sofraların etrafında gönül birlikteliği yapmak çok güzel. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Göreve geldiğimizden bu yana rantın değil, halkın yanında olmaya çalışıyoruz. Bütün kaynaklarımızı, imkanlarımızı halk için seferber etmeye çalışıyoruz. Bu hazırlıkları, bu yemekler hepsi çalışma arkadaşlarımın el emeği ve alın teri ile hazırlanıyor. Aşevimiz sayesinde bugün binlerce insana ulaşabiliyoruz. Halkımıza daha fazla yardım edebiliyoruz. Kendimizi israfa değil hizmete adadık. Hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - KOCAELİ