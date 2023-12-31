İzmit Belediyesi, \'Hoş Geldin 2024\' temasıyla yeni yıl etkinlikleri düzenliyor

Her yıl kendi öz kaynakları ile hazırladığı yeni yıl süslemeleriyle kenti ışıl ışıl yapan İzmit Belediyesi , Belsa Meydanı'nda 'Hoş geldin 2024' temasıyla gerçekleştirdiği birbirinden renkli etkinliklere tüm İzmitlileri bekliyor

İzmit Belediyesi Belediye Meydanı'nda 'Hoş geldin 2024' etkinlikleriyle İzmitlilere bu yılda renkli bir yılbaşı geçirmeyi hedefliyor. Belediye meydanında başlayan etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. 'Hoş geldin 2024' temalı programlar kapsamında animasyon, yüz boyama, sosis balon dağıtımı, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı gibi birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. İzmitliler kurulan kar küresi ve fotoğraf çekim alanına büyük ilgi gösteriyor.

DEVASA YILBAŞI AĞACI

Geçtiğimiz yıllarda da farklı birçok süsleme üreten ekipler, bu yıl 10 metrelik yılbaşı ağacı hazırladılar. Rengarenk ışıklandırılan devasa yılbaşı ağacı vatandaşların ilgisini çekti. Ayrıca belediye girişine ışık süslemeli küçük ağaçlar yerleştirildi.