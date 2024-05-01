İzmit Belediyesi İsrafı Önlemek İçin Araç Havuzu Sistemi Uygulayacak - Son Dakika
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İzmit Belediyesi İsrafı Önlemek İçin Araç Havuzu Sistemi Uygulayacak

İzmit Belediyesi İsrafı Önlemek İçin Araç Havuzu Sistemi Uygulayacak

İzmit Belediyesi, araç havuzu sistemiyle israfın önüne geçmeyi hedefliyor. İdareciler işe gidiş gelişlerini kendi imkanlarıyla sağlayacak, belediye işleri için ise araç ihtiyaçlarını havuz sisteminden karşılayacak.

01.05.2024 10:02  Güncelleme: 10:05
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İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, "araç havuzu" sistemi ile israfın önüne geçileceği belirtilerek, tüm idarecilerin işe gidiş gelişlerini kendi imkanlarıyla sağlayacakları, belediye işleri için ise araç ihtiyaçlarını havuz sisteminden karşılayacakları vurgulandı.

İzmit Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belediye başkan danışmanları, başkan yardımcıları ve müdürler dahil olmak üzere tüm idareciler, işe gidiş gelişlerini kendi imkanlarıyla sağlamaya ve belediye işleri için araç ihtiyaçlarını araç havuz sisteminden karşılamaya devam edecek. Araç havuzu düzenlemesinin devamıyla belediye kaynaklarının daha etkin kullanımını amaçlanırken, kamu kaynaklarının israfının bir kez daha önüne geçmeyi hedefleniyor" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi İsrafı Önlemek İçin Araç Havuzu Sistemi Uygulayacak - Son Dakika

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