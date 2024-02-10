İzmit Belediyesi, Leyla Hanım filminin galası için ekstra salon açıyor

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İzmit Belediyesi, "Leyla Hanım" filminin galası için yarın akşam Arasta Park'taki iki salonda daha eş zamanlı gösterim yapacak.

İzmit Belediyesi'nin yapımcısı olduğu, Türkiye 'nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan 'ın hayatını konu alan "Leyla Hanım" belgesel filminin galası, yarın akşam gerçekleştirilecek. Ekipler yarınki gala öncesinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin (SDKM) önüne dev ekran kuracak. Belgesel, SDKM fuaye alanlarına yerleştirilecek iki LED ekran ve televizyonlardan da aynı anda izlenebilecek.

Konuyla ilgili olarak İzmit Belediyesi tarafından yapılan duyuru şöyle:

"Gala gecemizin tadını çıkarmanız için ekstra salonumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Erken gelerek yerinizi almayı unutmayın. Gösterim ücretsizdir."