İzmit Belediyesi Mahallelerde Geleneksel Oyun Etkinliklerine Başladı

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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, mahallelerde geleneksel oyun etkinliklerine bugün başladı.

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz yıl temmuz - ağustos aylarında mahallelerde çocuk etkinlikleriyle miniklerle buluşmuştu. Geleneksel mahalle oyunlarının oynandığı etkinlikler bugün Şirintepe Mahallesinde başladı. Programlar, 40 farklı mahallede muhtarların belirlediği alanlarda gerçekleştirilecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Çınar Çocuk Evlerinde görev yapan öğretmenler çocuklara eşlik ediyorlar. Etkinlikler çocukların gün geçtikçe artan teknoloji bağımlılıklarını kısıtlamak ve geleneksel oyunlarımızı öğrenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyorlar.

Etkinlikler yarın saat 10.00'da Çayırköy ve Çubuklu Osmaniye Mahallesinde, saat 14.00'da ise Balören ve Eseler Mahallelerinde gerçekleştirilecek. - KOCAELİ