İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evi Projesi Ödül Aldı - Son Dakika
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Yerel

İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evi Projesi Ödül Aldı

İzmit Belediyesi'nin Otizm Spor ve Yaşam Evi projesi, Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından düzenlenen 'Yaşama Değer Katanlar' ödüllerinde Yerel Yönetim Ödülü'nün sahibi oldu.

05.06.2024 11:27
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İzmit Belediyesi'nin Otizm Spor ve Yaşam Evi projesi, Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından 18'incisi düzenlenen "Yaşama Değer Katanlar" ödüllerinde Yerel Yönetim Ödülü'nün sahibi oldu.

İzmit Belediyesi'nin otizmli bireylerin gelişimine katkı sağlayarak sosyal yaşama dahil etmek, yakınlarını desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Otizm Spor ve Yaşam Evi ödüle layık görüldü.

Otizm Spor ve Yaşam Evi, Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından 18'incisi düzenlenen "Yaşama Değer Katanlar" ödüllerinde Yerel Yönetim Ödülü'nü aldı. Sultanahmet Armada Otel'de düzenlenen törende ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci aldı.

Ödül töreninde konuşan Sibel Solakoğlu, "Belediyeler insanların hayatının her alanında yer alan kurumlar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her alanda insanların hayatına dokunan projeleri yapıyoruz. Başkanımızın milletvekilliği döneminden beri hassasiyetle takip ettiği, otizmli bireylerin topluma entegre olmalarını sağlamak için hayata geçirdiğimiz Otizm Spor ve Yaşam Evi projemizin taçlandığı bir gün. Bu farkındalığın Kocaeli dışında da fark edilerek ödüle layık görülmesinden son derece mutluyuz. Otizm Spor ve Yaşam Evi'miz Kocaeli'de ilk ve tek. Bu ödülle birlikte sosyal belediyecilik çalışmalarımızın farkındalık oluşturduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizim için motivasyon kaynağı olacak" dedi.

Yasemin Gözkonan Kahveci ise "Bu projeyi yaparken hem Kocaeli'de hem Türkiye'de ses getireceğine inanıyorduk. Şu anda 165 öğrencimize hizmet sağlıyoruz. Duyu bütünleme odası ve beden eğitimi odası gibi kapalı alanların yanında 4,5 dönüm açık arazide bulunan engelsiz park, bisiklet yolu, golf sahası ve daha fazla alanda otizmli çocuklarımıza eğitimler veriyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evi Projesi Ödül Aldı - Son Dakika

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