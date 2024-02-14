İzmit Belediyesi, Sevgililer Günü\'nde Girişimci Kadınları Destekledi

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İzmit Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kurduğu satış stantlarında girişimci kadınların el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu.

El emeği ile üretim yapan kadınlara yönelik desteğini sürdüren İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Sevgililer Günü'nde de girişimci kadınların yaptıkları ürünleri Belsa önü ve Arastapark AVM'de vatandaşlarla buluşturdu. Vatandaşlar stantlardan hem sevdiklerine hediye aldı hem de kadın üreticilere destek oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 14 Şubat'a özel düzenlediği atölyelerde de renkli görüntüler ortaya çıktı. Belsa önü ve Arastapark AVM'de düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar sevdiklerine kendi el emekleriyle hediyeler yapma fırsatı buldu.