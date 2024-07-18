İzmit Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

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İzmit Belediyesi, üniversite adayı gençlere okul tercihlerinde uzman kadrolarla ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çınar Akademide üniversite adayları için uzman kadrolarla danışmanlık hizmeti veriliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hayatlarına yaptıkları üniversite tercihi ile yön verecek olan adaylara uzman rehberlik hizmeti 2 Ağustos'a kadar Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı 71/1 adresinde bulunan Çınar Akademi Kurs binasında verilecek. YKS adaylarının ücretsiz şekilde yararlanabildiği YKS tercih dönemine yoğun ilgi olurken kurs merkezine gelen tüm üniversite adayları hafta içi her gün saat 11.00-17.00 arasında faydalanabilecek. - KOCAELİ