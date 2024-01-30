İzmit Belediyesi Yenidoğan Mahallesi\'nde Halk Günleri düzenledi

İzmit Belediyesinin, 'Sen Anlat İzmit' sloganıyla her gün farklı bir mahallede düzenlediği Halk Günleri programı, Yenidoğan Mahallesi'nde devam etti.

İzmit Belediyesi, merkezden kırsala tüm mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen Sen Anlat İzmit programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Program son olarak Yenidoğan Mahallesi'nde düzenlendi.

TALEPLERİNİ İLETTİLER

Yenidoğan Mahallesi sakinleri, Halk Günleri programında belediyeden taleplerini birebir iletme imkanı buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın katıldı. Aşkın, mahalle muhtarı Ergün Mencik'e, İZGİM'deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacını takdim etti.