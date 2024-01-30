 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmit Belediyesi Yenidoğan Mahallesi'nde Halk Günleri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Belediyesi Yenidoğan Mahallesi'nde Halk Günleri düzenledi

İzmit Belediyesi, 'Sen Anlat İzmit' programı kapsamında Yenidoğan Mahallesi'nde Halk Günleri düzenledi. Vatandaşlar, belediyeye taleplerini ileterek, programdan memnuniyetlerini dile getirdi.

İzmit Belediyesi Yenidoğan Mahallesi\'nde Halk Günleri düzenledi
30.01.2024 - 09:20,
Abone Ol

İzmit Belediyesinin, 'Sen Anlat İzmit' sloganıyla her gün farklı bir mahallede düzenlediği Halk Günleri programı, Yenidoğan Mahallesi'nde devam etti.

İzmit Belediyesi, merkezden kırsala tüm mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen Sen Anlat İzmit programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Program son olarak Yenidoğan Mahallesi'nde düzenlendi.

TALEPLERİNİ İLETTİLER

Yenidoğan Mahallesi sakinleri, Halk Günleri programında belediyeden taleplerini birebir iletme imkanı buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın katıldı. Aşkın, mahalle muhtarı Ergün Mencik'e, İZGİM'deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacını takdim etti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Yenidoğan, Kocaeli, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Yenidoğan Mahallesi'nde Halk Günleri düzenledi - Son Dakika


10:23
Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız
10:22
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:21
Altının Gram Fiyatı 1986 Lira Seviyesinde Altının Gram Fiyatı 1986 Lira Seviyesinde
10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı

Son Dakika
10:23 Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız
10:22 Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:21 Altının Gram Fiyatı 1986 Lira Seviyesinde
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:48:43. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Yenidoğan Mahallesi'nde Halk Günleri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement