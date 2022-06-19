İzmit Belediyesi, Yks'nin Bugünkü Oturumunda da Öğrenci ve Velilerin Yanındaydı - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Yks'nin Bugünkü Oturumunda da Öğrenci ve Velilerin Yanındaydı

19.06.2022 16:16
İzmit Belediyesi, Yks'nin Bugünkü Oturumunda da Öğrenci ve Velilerin Yanındaydı

İzmit Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren adayları bugün de yalnız bırakmadı. YKS'nin ikinci oturumu AYT öncesi sınav merkezlerinin önünde stant kuran İzmit Belediyesi, adaylara ve ailelerine ikramlarda bulundu.

İzmit Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adayları bugün de yalnız bırakmadı. YKS'nin ikinci oturumu AYT öncesi sınav merkezlerinin önünde stant kuran İzmit Belediyesi, adaylara ve ailelerine ikramlarda bulundu.

YKS'nin dün yapılan ilk oturumunda öğrencileri yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi bugün yapılan AYT öncesi de okul önlerine stant kurarak adayların yanında oldu. Adaylara ve ailelerine kek ve su ikramında bulunan belediye ekipleri, sınav heyecanına ortak oldu.

ÜST YÖNETİM OKULLARDAYDI

İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Emirşah Torun, Ünal Özmural ve Dilek Yalçın, Koordinatör Ozan Aksu, Meclis Üyeleri Devrim Bal, Ertuğrul Malçok ve Tuncay Aşkın, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri Mehmet Baştürk ve Ali Filiz ile Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu bugün de sınav merkezlerine giderek öğrenciler ve velilerin yanında oldu.

SINAV NOKTALARINA STANT KURULDU

İzmit Belediyesi üst yönetimi; Atatürk Ortaokulu, 28 Haziran Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mimar Sinan Ortaokulu, Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu, Hacı Bektaşi Veli Ortaokulu, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmit Edebali Ortaokulu, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 Kasım Anadolu Lisesi, Alikahya Fatih Ortaokulu, Kocaeli Fen Lisesi, Muammer Dereli Fen Lisesi, Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, İzmit Lisesi, Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu, Kocaeli Üniversitesi, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi'ne  giderek sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

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Kaynak: ANKA

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