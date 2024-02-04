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İzmit Belediyespor, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
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İzmit Belediyespor, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

İzmit Belediyespor, Bursa Uludağ Basketbol\'u mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor, evinde ağırladığı Bursa Uludağ Basketbol'u 77-71'lik skorla mağlup etti. Maçın en skorer ismi 24 sayı kaydeden Nared olurken Nared'a 18 sayıyla Ayşe Cora, 17 sayıyla da Hillsman katkı verdi.

04.02.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor, evinde ağırladığı Bursa Uludağ Basketbol'u 77-71'lik skorla mağlup etti

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, 23. hafta mücadelesinde Bursa Uludağ Basketbol'u ağırladı. Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki müsabakada İzmit temsilcisi rakibini 77-71'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın en skorer ismi 24 sayı kaydeden Nared olurken Nared'a 18 sayıyla Ayşe Cora, 17 sayıyla da Hillsman katkı verdi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmit Belediyespor, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
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