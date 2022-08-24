İyi Parti Kocaeli Başkanı Yıldız: "Başkanımız 3 Buçuk Yıldır Millete Hizmet Örneği Gösteriyor" - Son Dakika
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İyi Parti Kocaeli Başkanı Yıldız: "Başkanımız 3 Buçuk Yıldır Millete Hizmet Örneği Gösteriyor"

24.08.2022 16:26
İyi Parti Kocaeli Başkanı Yıldız: "Başkanımız 3 Buçuk Yıldır Millete Hizmet Örneği Gösteriyor"

İzmit Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi Temel Atma Töreni yoğun katılımla düzenlenen programda konuşan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Belediyeciliğin temel anlayışı millete hizmet etmek. Sayın Belediye Başkanımız bunu 3 buçuk yıldır en iyi şekilde gösteriyor” dedi.

İzmit Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi Temel Atma Töreni yoğun katılımla düzenlenen programda konuşan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, "Belediyeciliğin temel anlayışı millete hizmet etmek. Sayın Belediye Başkanımız bunu 3 buçuk yıldır en iyi şekilde gösteriyor" dedi.

İzmit Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi Temel Atma Töreni yoğun katılımla düzenlendi. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, tören konuşmasında "Böylesi güzel bir projede bizi sizlerle buluşturduğu için Belediye Başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Fatma Hanım şunu gösterdi ki: bu işler artık belediyeciliğin temel felsefesi, bir lütuf değil. Yapılan hizmetlerin Kocaeli'de veya İzmit'te hiç fark etmez bir lütufmuş gibi sunulması doğru değil. Belediyeciliğin temel anlayışı millete hizmet etmek. Sayın Belediye Başkanımız bunu 3 buçuk yıldır en iyi şekilde gösteriyor" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İyi Parti Kocaeli Başkanı Yıldız: 'Başkanımız 3 Buçuk Yıldır Millete Hizmet Örneği Gösteriyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Parti Kocaeli Başkanı Yıldız: "Başkanımız 3 Buçuk Yıldır Millete Hizmet Örneği Gösteriyor" - Son Dakika
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