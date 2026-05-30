Dip çamuru temizliği projesinde kullanılan geotekstil teknolojisi Hollanda'da yerinde incelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dip çamuru temizliği projesinde kullanılan geotekstil teknolojisi Hollanda'da yerinde incelendi

Dip çamuru temizliği projesinde kullanılan geotekstil teknolojisi Hollanda\'da yerinde incelendi
30.05.2026 11:09  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi kapsamında Hollanda'da yapılan teknik gezide geotekstil tüp teknolojisi ve çevre uygulamaları yerinde değerlendirildi. Proje uluslararası platformda takdir topladı.

İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi kapsamında Hollanda'da gerçekleştirilen teknik incelemelerde, geotekstil tüp teknolojisi ve çevre uygulamaları yerinde değerlendirildi. Heyet, projede kullanılan sistemlerin uluslararası örneklerle karşılaştırmalı olarak incelenmesini sağladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İzmit Körfezi Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi" tüm hızıyla sürerken, projede kullanılan küresel teknolojileri yerinde incelemek amacıyla Hollanda'ya önemli teknik gezi gerçekleştirildi. Teknoloji çözüm ortağının ev sahipliğinde düzenlenen programda İzmit Körfezi'ni geleceğe taşıyacak yenilikçi çözümler ve küresel standartlar masaya yatırıldı.

Dip çamuru projesi Hollanda'da büyük ilgi gördü

Teknik temaslar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı heyeti, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi'nin kapsamı, hedefleri ve bugüne kadar elde edilen başarılı sonuçlara ilişkin detaylı sunum gerçekleştirdi. Bilgi ve deneyim paylaşımının ön plana çıktığı görüşmelerde, Kocaeli'de yürütülen çevre odaklı çalışmalar uluslararası platformda büyük takdir topladı.

Geotekstil tüp teknolojisi yerinde incelendi

Ziyaretin en önemli başlıklarından birini, projede hayati rol oynayan geotekstil tüplerin üretim süreçleri oluşturdu. Teknolojiyi yerinde gözlemleyen heyet, daha sonra aynı yöntem ve teknoloji kullanılarak Hollanda'da başarıyla tamamlanmış olan saha uygulamalarını yerinde inceledi. Büyükşehir heyeti, İzmit Körfezi'ni sürdürülebilir ekosisteme kavuşturmak adına dünyadaki en yenilikçi ve modern teknolojilerin kente entegre edilmesine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Hollanda, Güncel, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dip çamuru temizliği projesinde kullanılan geotekstil teknolojisi Hollanda'da yerinde incelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:22:08. #7.13#
SON DAKİKA: Dip çamuru temizliği projesinde kullanılan geotekstil teknolojisi Hollanda'da yerinde incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.