Dip çamuru temizliği projesinde kullanılan geotekstil teknolojisi Hollanda\'da yerinde incelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İzmit Körfezi Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi" tüm hızıyla sürerken, projede kullanılan küresel teknolojileri yerinde incelemek amacıyla Hollanda'ya önemli teknik gezi gerçekleştirildi. Teknoloji çözüm ortağının ev sahipliğinde düzenlenen programda İzmit Körfezi'ni geleceğe taşıyacak yenilikçi çözümler ve küresel standartlar masaya yatırıldı.

Dip çamuru projesi Hollanda'da büyük ilgi gördü

Teknik temaslar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı heyeti, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi'nin kapsamı, hedefleri ve bugüne kadar elde edilen başarılı sonuçlara ilişkin detaylı sunum gerçekleştirdi. Bilgi ve deneyim paylaşımının ön plana çıktığı görüşmelerde, Kocaeli'de yürütülen çevre odaklı çalışmalar uluslararası platformda büyük takdir topladı.

Geotekstil tüp teknolojisi yerinde incelendi

Ziyaretin en önemli başlıklarından birini, projede hayati rol oynayan geotekstil tüplerin üretim süreçleri oluşturdu. Teknolojiyi yerinde gözlemleyen heyet, daha sonra aynı yöntem ve teknoloji kullanılarak Hollanda'da başarıyla tamamlanmış olan saha uygulamalarını yerinde inceledi. Büyükşehir heyeti, İzmit Körfezi'ni sürdürülebilir ekosisteme kavuşturmak adına dünyadaki en yenilikçi ve modern teknolojilerin kente entegre edilmesine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - KOCAELİ