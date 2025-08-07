İzmit\'te Camilerde Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

İzmit'te bulunan Yeşilova Boğaziçi Camii, Başaran Camii ve Derince'deki Ahmet Yesevi Camii'nde hem bakım hem de çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini artırmak ve ibadethane çevrelerini vatandaşlar için daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında; İzmit Yeşilova Boğaziçi Camii ve Derince Ahmet Yesevi Camii'ndeki çevre düzenlemeleri tamamlandı. İzmit Başaran Camii'nde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam bin 200 metrekarelik alanda yapılan düzenlemeyle Boğaziçi Camii çevresi modern ve konforlu görünüme kavuştu. Bu kapsamda 650 metrekarelik alanda baskı beton zemin düzenlemesi yapıldı. 95 metre uzunluğunda istinat duvarı ve ferforje korkuluklarla alan güvenli hale getirildi. Ayrıca 5 metre uzunluğunda sürgülü kapı montajı yapıldı. Alana 4 aydınlatma direği yerleştirildi, kent mobilyaları eklendi ve kaldırımlar yenilenerek altyapı çalışmalarıyla birlikte cami çevresi hem daha aydınlık hem de sosyal kullanım açısından elverişli hale getirildi.

Ahmet Yesevi Camii sosyal yaşam alanına dönüştü

2 bin 250 metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenlemelerle Ahmet Yesevi Camii çevresi, hem peyzaj hem de sosyal donatılar açısından yenilendi. Çalışmalar kapsamında 240 metrekarelik çocuk oyun alanı, 400 metrekarelik otopark ve 650 metrekarelik yürüyüş yolu oluşturuldu. Ayrıca toplamda 960 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Alan içerisinde 165 metre yağmur suyu hattı döşendi, İSU ana hat bağlantısı gerçekleştirildi. Elektrik altyapısı kapsamında 150 metre elektrik hattı çekildi ve 7 aydınlatma direği monte edildi. 50 metre uzunluğunda taş duvar ile 90 metre klinker harpuşta ve ferforje korkuluk imalatı da tamamlandı. Zarar gören bordürler tamir edildi ve kaldırımlar vatandaşların kullanımına daha elverişli hale getirildi. Ayrıca cami çevresine eklenen kent mobilyaları sayesinde vatandaşlar için dinlenme ve ezanı bekleme alanları oluşturuldu.

İzmit Başaran Camii meydanında çalışmalar sürüyor

Öte yandan Başaran Camii meydanında süren çalışmalar tamamlandığında bölge önemli bir sosyal yaşam alanına dönüşecek. 2 bin 50 metrekarelik alanda yürütülen projede 850 metrekarelik alanda rustik mermer ve bazalt kaplama uygulandı. 55 metre uzunluğunda istinat duvarı ve 110 metre ferforje korkuluk yapımı planlandı. Alana aydınlatma direkleri yerleştirilecek, yağmur suyu altyapısı güçlendirilecek ve 200 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Cami girişindeki 120 metrekarelik alanın su yalıtımı sağlandı ve mermer kaplama işlemi tamamlandı. Ayrıca çevreye 20 ağaç dikilerek meydanın daha yeşil ve yaşanabilir bir hale gelmesi sağlanıyor. Projenin şu an itibarıyla yüzde 50'si tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yalnızca ibadethaneleri değil, çevresindeki sosyal alanları da vatandaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlemeyi amaçlıyor. Tamamlanan ve devam eden projelerle cami çevreleri; estetik, güvenli ve sosyal kullanıma uygun yaşam alanlarına dönüştürülüyor.