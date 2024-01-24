İzmit\'te Öğrencilerin Yarıyıl Tatilinde Gerçekleşen Çocuk Festivali Yoğun İlgi Gördü

İzmit'te öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli şekilde geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen çocuk festivali kapsamındaki Tokat baskı atölyesi öğrencilerden ilgi gördü.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü her yarıyıl tatilinde olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor. Bu yarıyıl tatilinde de düzenlenen çocuk festivali yoğun ilgiyle devam ediyor. Çocukların severek vakit geçirdiği Tokat baskı atölyesi Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti.

Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen Tokat baskı atölyesi çocuklar ve veliler tarafından ilgi gördü. Hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar Tokat baskı atölyesinde keyifli zaman geçirirken, kendi elleriyle yaptıkları süsleri evlerine götürmenin mutluluğu yaşadı. - KOCAELİ