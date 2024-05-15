İzmit Yeşilova'da Hasan Doğan Gençlik Merkezi'nde Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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İzmit Yeşilova'da Hasan Doğan Gençlik Merkezi'nde Çalışmalar Sürüyor

İzmit Yeşilova\'da Hasan Doğan Gençlik Merkezi\'nde Çalışmalar Sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi'nde birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek projesinde çalışmalara devam ediyor. Gençlik merkezi binasının inşaatı hızla ilerliyor.

15.05.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
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İzmit Yeşilova'da bulunan ve TFF Eski Başkanı merhum Hasan Doğan'ın adını taşıyan gençlik merkezi binasında çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi'nde de birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek projesinde çalışmalara devam ediyor. Eski tesisin yıkıldığı alanda yeniden inşa edilen Hasan Doğan Gençlik Merkezi'nin zemin katında seramik kaplama işlemleri tamamlandı. Birinci katta ise zemin seramik kaplama işlemleri sürüyor. Dış cephe alüminyum kompozit kaplama imalatı devam eden yapının doğrama montajında sona yaklaşıldı. Ekipler ikinci katta sıva imalatı, mekanik ve elektrik tesisatını yapıyor.

TFF Eski Başkanı merhum Hasan Doğan'ın adını taşıyan gençlik merkezinin birinci katında fitness salonu, soyunma odası, lavabolar, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 derslik, öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis yer alacak; 365 metrekare olarak planlanan çatı katında da kütüphane, depo ve ofis bulunacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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