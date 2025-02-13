İznik Belediye Başkanı Usta'dan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
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İznik Belediye Başkanı Usta'dan Berat Kandili Mesajı

İznik Belediye Başkanı Usta\'dan Berat Kandili Mesajı

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda sevgi, kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Başkan Usta, kandil gecelerinin insanları kaynaştıran, hoşgörü ve dayanışma duygularını güçlendiren günler olduğunu belirtti.

13.02.2025 13:19  Güncelleme: 13:21
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İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Usta, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, af ve merhametin dolu, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran, bize Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil gecelerimiz, insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, Yüce Allah'ın af ve mağfiretine mazhar olabilmek için duaların ortak noktada buluştuğu müstesna günlerimizdendir. Zorluktan kurtulmak anlamına gelen bu mübarek gecenin kurtuluşumuza, manevi arınmamıza, aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesine ve son dönemde yaşadığımız felaketlerin yaralarını en kısa sürede sarmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Kandilinizi tebrik ediyor, milletimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznik Belediye Başkanı Usta'dan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika

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