Suya yazılan sanatla yarım asır

22.05.2026 11:16  Güncelleme: 11:17
İznik Belediyesi'nin 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesinin 45. belgeselinde, yarım asırdır ebru sanatıyla uğraşan 70 yaşındaki Cevdet Turan'ın hayatı ve sanat yolculuğu anlatılıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları kent hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Son olarak yarım asırdır Ebru Sanatı yapan Cevdet Turan'ın (70) hayatını ele alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 1956 yılında Çamdibi Mahallesi'nde dünyaya gelen Cevdet Turan ilkokulunu Kılıçaslan İlkokulunda, Ortaokulunu ise İznik Ortaokulunda tamamladıktan sonra o yıllarda İznik'te lise olmaması sebebiyle Yenişehir Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise öğreniminin ardından Uludağ Üniversitesi Resim bölümünü kazanarak üniversite hayatına adım attı. 1979 yılında mezun olduğu üniversiteden sonra 1980 yılında öğretmenlik görevine başlayan Turan, ilk görev yeri olan Kırklareli Atatürk Lisesi'nde meslek hayatına atılır. Babasının rahatsızlığı sebebiyle son görev yeri yine İznik olur ve burada emekli olarak hayatına devam eder. Ortaokul öğretmeni Eyüp Ömer Yüksel'den öğrendiği Ebru Sanatını o günlerden bugüne hala devam ettiren Turan tüm bu hayatı ile İznik'teki hatıralarını anlattığı 'Yaşayan İznik Hazineleri' 45. bölümü İznik Belediyesi tarafından yayınlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

11:29
11:27
11:21
10:49
10:22
10:05
