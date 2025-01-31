İznik Belediyesi Spor Kompleksi Faaliyete Geçti - Son Dakika
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İznik Belediyesi Spor Kompleksi Faaliyete Geçti

İznik Belediyesi Spor Kompleksi Faaliyete Geçti

İznik Belediyesi tarafından 65 milyon TL yatırımla hayata geçirilen spor kompleksi, gençlere geniş imkanlar sunmak için hizmete girdi. Tesis, kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve daha fazlasıyla gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

31.01.2025 10:29  Güncelleme: 10:31
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İznik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve toplam 65 milyon TL yatırımla hayata geçirilen spor kompleksi, faaliyetlerine başlıyor. İlçe tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımı olan bu modern tesis, gençlere geniş imkanlar sunacak.

Kompleks içerisinde Kapalı Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Mahalle Tipi Gençlik Merkezi ve tenis kortları yer alıyor. Gençleri ağırlamaya hazırlanan tesiste ilk antrenman çalışmaları da başladı.

İznik Belediyesi Spor Kompleksi'nde antrenmanlarını sürdüren UA Basketbol Akademi sporcularını, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ziyaret etti. Sporcularla bir araya gelen Başkan Usta, antrenman süreci hakkında bilgi aldı ve genç sporcuları tebrik etti. Başkan Usta, kompleksin kısa süre içinde diğer branşlarda da faaliyetlerine başlayacağını belirterek, spor kompleksiyle İznik'in spor alanında büyük bir ivme kazanacağını vurguladı. Bu büyük yatırımın, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznik Belediyesi Spor Kompleksi Faaliyete Geçti - Son Dakika

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