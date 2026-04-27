İznik sahili yeşil-beyaza boyandı

27.04.2026 15:53  Güncelleme: 15:54
TFF 2. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1. Lig'e yükselen Bursaspor için İznik'te düzenlenen kutlamalarda sahil yeşil-beyaza bürünürken, yakılan meşaleler görsel şölen oluşturdu.

İznik Bursasporlular Derneği tarafından organize edilen şampiyonluk kutlamasında yeşil-beyaz renklere gönül veren çok sayıda taraftar bir araya geldi. İznik sahilinde gerçekleştirilen kutlamalarda meşaleler yakılırken, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde büyük coşku yaşandı. Sahil boyunca oluşan yeşil-beyaz atmosfer renkli görüntülere sahne oldu.

TFF 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un başarısı İznik'te gururla kutlanırken, taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Meşalelerin aydınlattığı sahilde oluşan manzara görsel şölen oluştururken, kutlamalar gece boyunca sürdü.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, şampiyonluk kutlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Burası İznik, yeşil beyaza sevdalı insanların kenti. İznik Bursasporlular Derneğimizin şampiyonluk kutlaması coşku ve heyecanla gerçekleşti. İlk günden son güne kadar 7'den 70'e genciyle yaşlısıyla, İznik olarak Bursaspor'umuzun yanında olduk. Şimdi sıra TFF 1. Lig'de ve sonra Süper Lig'de. Şampiyonluk bu şehre çok yakışıyor" dedi.

Başkan Usta, sezon boyunca İznik halkının Bursaspor'a güçlü destek verdiğini vurgularken, yeşil-beyaz sevdanın ilçede her zaman karşılık bulduğunu ifade etti. İznik Bursasporlular Derneği üyeleri de desteklerinden dolayı Başkan Usta'ya teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
