İznik’te 5. Maviyemiş Festivali’ne yoğun ilgi

İznik Belediyesi, ilgili kurumlar ve Candarlı Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen 5. Maviyemiş Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla Candarlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İznik'in bereketli topraklarında yetiştirilen maviyemişin tanıtımına katkı sağlamak, üreticiler ile tüketicileri bir araya getirmek ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla düzenlenen festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında en güzel maviyemiş meyvesi seçimi gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren üreticilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. İznik Belediyesi Mehter Takımı, İznik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İznik Batum Kafkas Derneği Folklor Ekibi ve Orhangazi Batum Kafkas Derneği Folklor Ekibi de sergiledikleri gösterilerle izleyicilerin beğenisini topladı.

Festivalde konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, şunları söyledi:

"Bugün yalnızca bir festival gerçekleştirmek için değil; toprağın bereketini, üreticimizin alın terini ve hasat sevincini hep birlikte paylaşmak için bir araya geldik. Bu güzel buluşmayı geçtiğimiz yıl da gerçekleştirmeyi arzu ediyorduk ancak ülkemizi etkileyen orman yangınları nedeniyle festivalimize ara vermek zorunda kaldık. İznik, tarih boyunca yalnızca medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim bir şehir olmamış; aynı zamanda bereketli toprakları, eşsiz doğası, temiz havası, gölü ve zengin tarımsal üretimiyle de ülkemizin en özel coğrafyalarından biri olmuştur. Maviyemişi bu topraklarda yetiştiren, ürünün gelişmesi ve yaygınlaşması için emek veren bütün üreticilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Maviyemiş; lezzeti, rengi ve kullanım alanlarının yanı sıra vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin yapısıyla dünyada her geçen gün daha fazla ilgi gören çok kıymetli bir tarım ürünüdür. Biliyoruz ki üreticimizin kazancı artarsa kırsal mahallelerimiz güçlenir. Kırsal mahallelerimiz güçlenirse gençlerimiz doğdukları topraklarda gelecek kurabilir. Üretim arttıkça İznik'imizin tarımsal değeri, ekonomik gücü ve marka bilinirliği de büyür.Bu anlayışla İznik Belediyesi olarak üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimi desteklemeye, yerel ürünlerimizin tanıtımına katkı sunmaya ve kırsal kalkınmayı güçlendirecek çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Düzenlediğimiz bu festivaller; üreticimizle tüketicimizi buluşturan, ürünlerimizin tanınırlığını artıran, mahallelerimizin güzelliklerini daha geniş kitlelere ulaştıran ve ilçemizin ekonomik hayatına katkı sağlayan önemli organizasyonlardır. Bununla birlikte üretirken doğamıza sahip çıkmalı, suyumuzu bilinçli kullanmalı, ormanlarımızı korumalı ve bu eşsiz coğrafyanın değerlerini çocuklarımıza en güzel şekilde bırakmalıyız. Çünkü İznik'in geleceği; tarihine, toprağına, doğasına ve üreticisine birlikte sahip çıkmaktan geçmektedir.Üreticilerimizin emeği, kurumlarımızın iş birliği ve vatandaşlarımızın desteği sürdükçe bu toprakların, maviyemiş üretimimizin ve İznik'imizin çok daha güzel noktalara ulaşacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 5. Maviyemiş Festivali'nin üreticilerimiz, ilçemiz ve bütün hemşehrilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Festivale; AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Dikici, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, ilçe protokolü, üreticiler ve çok sayıda misafir katıldı.