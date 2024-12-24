İznik'te Gençlere Çevre Bilinci Seminerleri Başladı - Son Dakika
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İznik'te Gençlere Çevre Bilinci Seminerleri Başladı

İznik\'te Gençlere Çevre Bilinci Seminerleri Başladı

İznik Belediyesi, genç nesillerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla okullarda çevre konulu seminerler düzenlemeye başladı. İlk seminer İznik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, bu eğitim projesi ile geleceğe daha duyarlı bireyler yetişmeyi hedeflediklerini açıkladı.

24.12.2024 10:38  Güncelleme: 10:40
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İznik Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, genç nesillerde çevre bilinci oluşturmak ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık kurmak hedefiyle ilçedeki okullarda çevre konulu seminerler düzenlemeye başladı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın talimatlarıyla hayata geçirilen bu eğitim projesi, sıfır atık anlayışını yaygınlaştırmayı, geri dönüşümün önemini vurgulamayı ve çevre temizliği konusunda bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Seminerlerin ilk durağı İznik Anadolu Lisesi oldu. Burada öğrencilerle bir araya gelen yetkililer, çevre kirliliğinin önlenmesinden sıfır atık uygulamalarına kadar birçok önemli konuda bilgilendirme yaptı. Eğitim sırasında atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm malzemelerinin ekonomiye kazandırılması ve bireysel çevre duyarlılığının artırılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca çevrenin korunması için günlük hayatta uygulanabilecek pratik yöntemler de öğrencilere aktarıldı.

"Genç nesiller çevreye duyarlı bireyler olarak yetişecek"

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çevre bilincinin genç yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugünden harekete geçmek zorundayız. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz çevre eğitim seminerleriyle gençlerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu eğitimler, sadece bugün için değil, geleceğimiz için de büyük bir yatırım niteliği taşıyor. İlçemizdeki tüm okullarda bu eğitimleri yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

İlk seminerde öğrenciler, sunulan bilgilere büyük ilgi gösterdi ve çevre konularında bilinçlenmek adına aktif bir şekilde katılım sağladı. Yetkililerin sunumunun ardından, öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Çevre temizliği, geri dönüşüm süreçleri ve sıfır atık uygulamaları gibi konularda yapılan interaktif sohbet, öğrenciler tarafından oldukça beğenildi.

İznik Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçedeki diğer okullarda da seminerlerin devam edeceğini açıkladı.

Seminerlerin, gençlerin çevre bilinci kazanmasına katkı sağlayarak İznik'in daha temiz, sürdürülebilir ve yeşil bir geleceğe adım atmasına destek olması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznik'te Gençlere Çevre Bilinci Seminerleri Başladı - Son Dakika

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