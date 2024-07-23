İznik'te İznik Meyve Üreticileri Birliği ve İznik Tarım A.Ş kurulacak - Son Dakika
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İznik'te İznik Meyve Üreticileri Birliği ve İznik Tarım A.Ş kurulacak

İznik\'te İznik Meyve Üreticileri Birliği ve İznik Tarım A.Ş kurulacak

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın makamında yapılan istişareler sonucunda İznik Meyve Üreticileri Birliği ve İznik Tarım A.Ş'nin kurulması kararlaştırıldı.

23.07.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
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İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın makamında bir araya gelen Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar ve yönetimiyle yapılan istişarelerde İznik Meyve Üreticileri Birliği'nin ve İznik Belediyesi'ne bağlı İznik Tarım A.Ş'nin kurulması kararlaştırıldı. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kaya ve Mehmet Hıştıroğlu da eşlik etti.

Türkiye'nin sebze ve meyve ambarı görevini gören İznik bereketli toprakları ve çalışkan insanlarıyla yılın on iki ayı üretimine devam ediyor. İznikli üreticilerin ürünlerini pazarlama, satış, eğitim, gibi birçok alanda destek olmak amacıyla İznik Meyve Üreticileri Birliği'nin kurulması kararlaştırıldı. Bunun yanında ortak çalışmalar yapmak, birlik ve belediye arasında köprü görevi görecek İznik Tarım A.Ş'nin de hizmete alınması gündeme alındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "Ülkemizin sebze ve meyve ambarı, bereketli toprakların şehri İznik ilçemizde Ziraat Odamız ve belediye olarak İznik Meyve Üreticileri Birliği ile İznik Tarım A.Ş'nin kurulması konusunda ilk adımı atıyoruz. İznik tarımı için hep birlikte el ele veriyoruz. 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununda belirtilen üretimi talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamak amacıyla bizlerde Ziraat Odamız ile İznik Meyve Üreticileri Birliği'ni kurma kararı aldık. Ayrıca Belediye bünyemizde de hizmete alacağımız İznik Tarım A.Ş ile de bu alanda üreticilerimize destek olacağız. Hayata geçecek her iki kurumun da İznikli üreticilerimize büyük anlamda destek olacağına inanıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu çalışmaları gerçekleştirdiğimizde İznik kazanacak, İznikli üreticilerimiz kazanacak. Bu vesileyle İznik Ziraat Odamıza, belediyemizin ilgili birimlerine teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznik'te İznik Meyve Üreticileri Birliği ve İznik Tarım A.Ş kurulacak - Son Dakika

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