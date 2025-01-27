İznik\'te Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Denetiminde 77 Bin TL Ceza Kesildi

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BURSA'nın İznik ilçesinde, motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimlerinde 7 sürücüye, toplam 77 bin 687 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol mevkii başta olmak üzere ilçe genelinde motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimi gerçekleştirdi. 60 motosiklet ve elektrikli bisikletin denetlendiği uygulamada, kask kullanmama, eksik evrak bulundurma ve trafik kurallarına aykırı davranış gibi pek çok ihlal tespit edilirken, 4 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmak, 3 motosiklet sürücüsüne ise kask takmamaları nedeniyle, toplamda 77 bin 687 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 1 tescilsiz elektrikli bisiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),