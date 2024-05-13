İznik\'te Yetişen Nazende Fasulyenin Hasadı Başladı

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Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen meşhur nazende cinsi fasulyenin hasadına başlandı. Fasulyenin kilosu 70 liradan satıldı.

İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde çiftçi Metin Özdemir tarafından şubat ortasında ekilen nazende cinsi fasulye toplanmaya başlandı. 4 dönüm tarlada yetişen fasulyeler İstanbul haline götürülmek üzere tüccarlar tarafından kilosu 70 liradan alındı. Fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren çiftçi Metin Özdemir, sezonu bu fiyatlardan kapatırsalar, emeklerinin karşılığını alacaklarını söyledi. - BURSA