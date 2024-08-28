JAK Timleri Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

JAK Timleri Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirdi

JAK Timleri Erciyes\'e zirve tırmanışı gerçekleştirdi

Kayseri'de JAK Timleri, Erciyes Dağı'na tırmanış yaparak Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcının 100. yılını kutladı.

28.08.2024 14:10
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Kayseri'de JAK Timleri tarafından Erciyes'e zirve tırmanışı yapıldı.

1924 yılında Albay Cemil Cahit Toydemir'in emir komutasında toplam 8 kişilik bir ekiple Erciyes Dağı'na tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak kabul edildi. Tırmanışın 100. Yılı anısına ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yılında JAK Timleri tarafından, aynı zirveye tırmanış yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel JAK Timleri Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: JAK Timleri Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirdi - Son Dakika
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