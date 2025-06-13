Jandarma, Baraja Düşen Elektrikli Bisikleti Kurtardı

Elektrikli bisikleti baraja düşen vatandaşa Jandarma yardımcı oldu

YOZGAT - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde elektrikli bisikleti baraja düşen vatandaşa Jandarma yardım elini uzattı.

Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, baraj içerisine elektrikli bisiklet sürüklendiğini tespit etti. Kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta ve 3 metre derinlikte bulunan bisiklet, gerekli güvenlik önlemleri alınarak ip vasıtasıyla barajdan çıkarıldı.

Elektrikli bisikletin sahibi Jandarma ekiplerine teşekkür etti.