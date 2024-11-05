Jandarma'dan Özel Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Jandarma'dan Özel Doğum Günü Kutlaması

Jandarma\'dan Özel Doğum Günü Kutlaması

Yozgat'ta jandarma, özel eğitim öğrencisi Hatun Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

05.11.2024 16:24
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Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fehimli Köyü İlkokulu'nda eğitim gören özel eğitim öğrencisi Hatun Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Okul çevresi ve yol güzergahında denetim yapan jandarma ekipleri, daha sonra Hatun Yıldırım'ın eğitim gördüğü okula giderek kendisine özel bir doğum günü kutlaması düzenledi. Jandarma personeli, Hatun Yıldırım için hazırladıkları kutlamada çeşitli hediyeler takdim etti. Doğum günü kutlanan Yıldırım'ın mutluluğu yüzünden okundu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma'dan Özel Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

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