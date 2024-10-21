Jandarma Denetiminde Sevimli Kedi Şaşırttı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında yaşanan bir olay, hem sürücüleri hem de görevlileri güldürdü. Denetim sırasında bir kedi, araçlardan birine tırmanarak herkesin dikkatini çekti.

Jandarma ekipleri Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde rutin trafik denetimi yaparken, bir araç kontrol noktasında durduruldu. Tam bu sırada sevimli bir sokak kedisi, yan şoför camının olduğu alanda araca 2 ön patisini koyarak sürücüye baktı. Kedinin bu hareketi, hem jandarma görevlilerini hem de araç içerisindekileri gülümsetti. Bu fotoğraf jandarma tarafından, "Ehliyet, ruhsat tamam ama mamayı unuttun. Hiçbir şey de gözünden kaçmaz! Yol kontrol uygulamamız can dostumuz Rıfkı ile daha güvenli" notu ile paylaşıldı.

Jandarma ekibi, denetimlerine devam ederken, kediyi sevgi dolu bir yaklaşımla uzaklaştırdı. - TEKİRDAĞ