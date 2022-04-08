Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk olarak Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali Türbelerini ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi. Çetin ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi türbesinin ziyaret etti. Burada Kayı Alp kıyafetiyle Saygı Nöbeti tutan askerler karşılarken, Çetin ve beraberindekiler burada dua etti. Ardından Osman Gazi'nin kayınpederi ve Osmanlı Devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesini ziyaret eden Çetin, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Çetin son olarak Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığında şehit yakınları, gaziler ve askerlerle birlikte düzenlenen iftara katıldı.

Çetin'e ziyaretlerinde olarak Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal eşlik etti. - BİLECİK