Jandarma Genel Komutanı Yozgat'ta Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanı Yozgat'ta Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Jandarma Genel Komutanı Yozgat\'ta Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yozgat'a gelerek şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Çetin, Yozgat'ın huzur kenti olması nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan'a plaket verdi. Aynalı Kahve'de vatandaşlarla sohbet eden Çetin, asker ile Yozgat'taki yakınlarını telefonla görüştürdü. Çetin, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Yozgat'ı huzur şehri olarak görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

27.06.2024 15:53
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehit aileleri ve gazilerle dernek binasında bir araya geldi. Çetin, Yozgat'ta 'Aynalı Kahve' olarak bilinen kahvede vatandaşlarla sohbet etti, vatani görevini yapan asker ile yakınını telefonla görüştürdü.

Denetim ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Jandarma Komutanlığına yaptığı ziyaretin ardından Yozgat Valiliğine geçti, Vali Mehmet Ali Özkan'a, Yozgat'ın huzur kenti olması nedeniyle plaket verdi. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin, daha sonra Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti. Burada şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti. Çetin, şehirde 'Aynalı Kahve' olarak bilinen mekana geçerek, çay içti, vatandaşlarla sohbet etti. Çetin, Kahramanmaraş'ta  görev yapan askeri cep telefonu ile görüntülü arayıp, Yozgat'taki yakınlarıyla görüştürdü.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yozgat'ı ziyaret etmekten dolayı son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada sayın valimizi ziyaretten sonra şehit yakınlarımızı, gazilerimizi ziyaret ettik. Çarşıda, pazarda Aynalı kahvehanede de vatandaşlarımızla sohbet ettik. Yozgat huzur şehri olduğunu görmekten mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şöyle konuştu:

"Gerek cefası, gerek cesaretiyle ülkemizin, milletimizin huzur teminatı olan kanun ordusu, gerektiğinde hudutlarda kartalı olan jandarma teşkilatımızın genel komutanını, kıymetli komutanımızı Yozgat ilimizde, Bozok Yaylası'nda, yiğitler şehrinde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kıymetli komutanımız bugün ziyaretleriyle birlikte bizlere teşkilatımıza müjdeleriyle tabii bu vesileyle de ilimize de sayın içişleri bakanımızın ve Sayın cumhurbaşkanımızın selamlarıyla geldiler. İnşallah jandarma teşkilatımız, komutanımızın ve Sayın cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu istikamette kanun ordusu olarak adaletin temsilcisi olarak yoluna devam edecekler. Bugün güzel bir ziyaret oldu. Komutanımız sağ olsunlar hem genel komutanımız diyoruz ama aynı zamanda bizlerin de abisidir. Genel itibarıyla bizler görev yaptığımız her yerde jandarmamızla, emniyetimizle ve diğer teşkilatlarımızla yol almaya devam ediyoruz. Ancak komutanımızın bize, bizlere mülki idareye dönük bakış açısı ve destekleri de hiçbir zaman tartışma götürmez."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Jandarma Genel Komutanı Yozgat'ta Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu - Son Dakika


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